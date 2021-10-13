يخصص رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيدا أموالاً لإحياء صناعة الرقائق الإلكترونية محلياً، وفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء.
وأدى النقص الراهن في الرقائق واضطرابات سلاسل التوريد إلى خفض الإنتاج لشركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وهوندا هذا العام، ما يؤكد الحاجة إلى تقليل اعتماد الدولة على مصادر خارجية في الحصول على أشباه موصلات متقدمة.
وذكرت بلومبرج أن التقارير تفيد بأن الحكومة اليابانية تعتزم توفير نصف الأموال التي تبلغ نحو 800 مليار ين (7 مليارات دولار) لمصنع جديد تخطط شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وشركة سوني لبنائه في كوماموتو غربي اليابان.
وتردد أن تشغيل المصنع سوف يبدأ بحلول عام 2023 أو2024، وسوف ينتج شرائح تستخدم في مستشعرات صور الكاميرا وشرائح تستخدم في السيارات وغيرها من المنتجات.
ورداً على سؤال حول التطور، قال كيشيدا لتلفزيون طوكيو هذا الأسبوع إن الحكومة سوف تخصص التمويل في حزمة التحفيز الاقتصادي المقبلة المقررة بحلول نهاية العام.
وقال كيشيدا، الذي تولى المنصب هذا الشهر واستحدث منصباً وزارياً جديداً للأمن الاقتصادي: «هذه خطوة مهمة للغاية من وجهة نظر الأمن الاقتصادي». وأضاف: «أشباه الموصلات هي منتج مهم لأمتنا».