«أوبك» تزيد إنتاجها 490 ألف برميل يومياً في سبتمبر

لندن (رويترز) - زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها 490 ألف برميل يومياً في سبتمبر إلى 27.33 مليون برميل، حسب تقريرها الشهري الصادر اليوم الأربعاء.

وبينما رفعت تقديرات الطلب على نفطها في 2022 بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 28.8 مليون برميل، خفضت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2021 وأبقت على توقعاتها للعام المقبل.

لكنها قالت إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي قد تدعم الطلب على المنتجات النفطية مع تحول المستخدم النهائي نحوها.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم الحراري يؤدي إلى تشجيع التحول من الغاز للنفط بصورة أكبر.

ورجحت المنظمة نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة، قائلة إن التعديل بالخفض جاء لأسباب أهمها بيانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام.

وأبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.





