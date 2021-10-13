1.7 تريليون دولار الناتج المحلي المستهدف في السعودية

الرياض (وكالات) - قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء: إن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف في المملكة هو 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار). وأضاف، خلال استعراضه استراتيجية التنمية الاقتصادية حتى عام 2030، أن المملكة تستهدف الوصول بنسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 30%، مقابل 22% في السابق.

وذكر أن «نستهدف نمو اقتصادي يفوق 10% بالناتج المحلي، وسنقفز بنسبة الاستثمار إلى 30% من هذا الناتج».

وأوضح الوزير أنه بجمع هذه الأرقام، سيكون المستهدف 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 بتزايد تدريجي مدروس وممكن تحقيقه ليكون مستداماً.

وبحلول عام 2030 سيكون المعدل السنوي لإجمالي استثمارات المملكة، سيتخطى تريليوني ريال عام 2030 مقارنة مع 650 مليار ريال، وهذا يعكس مضاعفة بثلاث مرات.

وقال الفالح: «نعلم جيداً أن هذه القفزة تتطلب الجهد لتمكين القطاع الخاص، وتحقيق الربحية والاستدامة لاستثماراته، وتوفير البيئة الاستثمارية المتكاملة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة».

تستهدف السعودية زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816% خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.

يأتي ذلك مع إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) سنوياً بحلول 2030. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 20.2 مليار ريال (5.4 مليار دولار) العام الماضي 2020.