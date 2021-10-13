روسيا: إمدادات الطاقة لأوروبا وصلت لحدودها القصوى



موسكو (رويترز) - قال الكرملين اليوم الأربعاء إن شركة الغاز الروسية العملاقة (جازبروم) تزود أوروبا بالحدود القصوى من الغاز بموجب العقود الحالية، وإن أي زيادة سيتعين التفاوض عليها مع الشركة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين «لا يمكن تسليم أي شيء زيادة على المنصوص عليه في العقود.. كيف يكون هذا؟ بالمجان؟ إنها مسألة تفاوض مع شركة جازبروم».

من جهة أخرى، قال نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين إن موسكو لم تغير الجدول الزمني لضخ الغاز في منشآت التخزين حتى الأول من نوفمبر، في إشارة إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز في السوق الفورية.

وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات قياسية هذا الشهر، لكن الكرملين نفى مرارا تعمد روسيا حجب الإمدادات بهدف الضغط للحصول على موافقة الجهات التنظيمية بسرعة على خط أنابيب الغاز الجديد (نورد ستريم 2) عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة في مؤتمر للطاقة بموسكو بعد الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش.