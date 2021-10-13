العالم يتحد ضد القرصنة الإلكترونية وجرائم الإنترنت

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن روسيا لم تُوجه إليها دعوة لحضور اجتماع افتراضي تشارك فيه 30 دولة بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة التهديدات المتزايدة من برامج الفدية الخبيثة والجرائم الإلكترونية الأخرى.

ينعقد الاجتماع على مدار يومين، ويشتمل على ست جلسات حول موضوعات من بينها التصدي لإساءة استخدام العملة الافتراضية في غسل مدفوعات الفدية، وملاحقة مجرمي برامج الفدية، واستخدام الدبلوماسية لمكافحة البرامج الخبيثة، ومساعدة الدول على أن تصبح أكثر مرونة في مواجهة مثل هذه الهجمات، بحسب المسؤول في الإدارة الأميركية.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تقود أربع دول من بينها الهند وأستراليا وألمانيا وبريطانيا مناقشات حول مواضيع مثل أوجه الخلل والعملة الافتراضية والدبلوماسية. ومن الدول الأخرى المشاركة كندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك واليابان وأوكرانيا وأيرلندا وإسرائيل وجنوب أفريقيا إضافة للاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة "نجري مناقشات نشطة مع الروس، لكن، في هذا المنتدى بالذات، لم تتم دعوتهم للمشاركة"، مضيفا أن هذا لا يمنع مشاركة روسيا في مناسبات في المستقبل.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تتعامل مباشرة مع روسيا في قضية برامج الفدية الخبيثة في إطار مجموعة "خبراء الولايات المتحدة والكرملين" التي يقودها البيت الأبيض وأنشأها الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.