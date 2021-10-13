أسعار الذهب تتلقى الدعم من التضخم والدولار

لندن (رويترز) - تلقت أسعار الذهب دعما اليوم الأربعاء من مخاوف حيال تضرر الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع طفيف للدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1767.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.08 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1767.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات من مرتفعات سجلتها في يونيو، بينما تخلى الدولار عن مكاسبه في الجلسة السابقة، مما جعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

تصدر اليوم بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وأيضا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر، وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التضخم، الذي تفاقمه أزمة طاقة في اقتصادات رئيسة، إلى عرقلة النمو.

وقال لوكمان أوتونوجا المحلل في إف.إكس.تي.إم «نظرا لأن المحادثات حول الركود تواصل تقويض المعنويات العالمية وتشجع على تفادي المخاطرة، قد يدعم هذا مشتري الذهب - مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار».

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1010.03 دولار بينما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2079.68 دولار.