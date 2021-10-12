تشغيل ثاني التوربينات الغازية في محطة الحمرية

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت شركة محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة (شيبكو) وشركة «جنرال إلكتريك» بتشغيل التوربين الغازي الثاني لأول مرة في محطة الحمرية المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة توليد تبلغ 1.8 جيجاواط. وتمثل عملية التشغيل الأولى لهذا التوربين من طراز H-class إنجازاً هاماً واختباراً حاسماً يتم فيها تشغيل التوربين بالوقود في الموقع، وتأتي هذه المرحلة بعد أشهر طويلة من أعمال التركيب والتشغيل.

وتعتبر هذه المنشأة أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية وتعمل بالدورة المركبة في الشارقة. وقام الشريكان المطوران شركة جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة وشركة «سوميتومو» اليابانية بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لتطوير وبناء وتشغيل المحطة. وبعد الإغلاق المالي لهذه الصفقة في العام 2019، شكل الشريكان المطوران مع «شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، شركة مشروع مشترك، «شيبكو»، لبناء المشروع وملكيته وتشغيله، ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة في الشارقة.