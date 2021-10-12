«إس آند بي»: انتعاش أسعار العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

يشهد قطاع العقارات في دبي تعافياً متفاوتاً بعد انحسار جائحة كوفيد-19، بحسب تقرير لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

وبين التقرير أن أسعار العقارات السكنية في دبي انتعشت بقوة العام الحالي من أدنى مستوى قياسي في نهاية عام 2020، نتيجةً لعودة الطلب القوي من المشترين الدوليين والمحليين، وتحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، وارتفاع أسعار النفط والغاز، والتعافي التدريجي للوضع الاقتصادي، والذي كان مدعوماً في دبي بمعدلات التطعيم المرتفعة ضد كوفيد-19 والبدء بإصدار أنواع جديدة من التأشيرات والقوانين الجديدة التي تنظم ملكية الشركات.

ورجح التقرير أن يستفيد قطاع العقارات في دبي من معرض إكسبو الدولي 2020 - الذي انطلق في الأول من أكتوبر، ولكن الفائض الهيكلي في المعروض من العقارات السكنية سيحد من حدوث المزيد من الارتفاع الكبير في الأسعار على المدى الطويل، مما سيجعل التعافي هشاً.

ونوه إلى أن زيادة مبيعات العقارات قيد الإنشاء ستساهم في تحقيق إيرادات أقوى لمطوري العقارات على المدى الطويل. ومع ذلك، قد يرى المطورون، خلال فترة توقعاتنا للعامين 2021-2022، مزيداً من التحسن في مقاييس الائتمان للتصنيفات الائتمانية الحالية بفضل زيادة التدفق النقدي.