شراكة بين «ياس القابضة» وجامعة الأزهر

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة ياس القابضة الاستثمارية اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة الأزهر الشريف. وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة «جلوبال ميديكال سوليوشنز إنترناشيونال»، إحدى شركات مجموعة ياس القابضة المتخصصة في إدارة المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية، إدارة وتشغيل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي. وتهدف هذه الشراكة المستدامة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات المُقدمة ونظم إدارة البيانات، وإعداد الكوادر المهنية المؤهلة لتحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «في ظل توجهات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي المصري، تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع الخدمات الصحية بمصر والمنطقة».

ومن جانبه قال سوريش فايدهياناشان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة ياس القابضة: «تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية قيمة نوعية لمحفظة أعمالنا المتخصصة في هذا القطاع الحيوي والمتنامي. كما نفخر بأن نكون أول من يوقع على شراكة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية بمصر، والتي تأتي ضمن خطة تطوير شاملة».