«الطاقة الشمسية» ينطلق بأبوظبي يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات معرض الطاقة الشمسية كجزء من القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 بين يومي 17 و19 يناير، وتعتبر القمة إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن أجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة ما بين 15 و19 يناير القادم.

وقال غرانت توختن، مدير فعاليات المجموعة بالقمة العالمية لطاقة المستقبل: «تحتضن القمة العالمية لطاقة المستقبل معرض الطاقة الشمسية ضمن منظومة متكاملة للمناخ والبيئة والطاقة المتجددة، تضم إلى جانب المعرض مجموعة أخرى من المنتديات والمعارض، ومن المتوقع أن يستقطب معرض الطاقة الشمسية عددًا كبيرًا من الخبراء في هذا القطاع، إلى جانب المسؤولين وممثلي الحكومات والمشترين والمطورين ورواد الأعمال والمستثمرين، من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والهند وشمال إفريقيا، حيث سيتمكنون من تبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات والتطبيقات العملية، إلى جانب استطلاع أحدث الابتكارات والأنظمة في مجال الطاقة النظيفة».

وسيستضيف معرض الطاقة الشمسية كبار الشركات والخبراء العاملين في هذا القطاع، بهدف عرض الابتكارات والتقنيات الحديثة، ومن المتوقع أن يركز المعرض على محطات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الشمسية المركزة والألواح الكهروضوئية المدمجة وتجهيزات أخرى، مثل الوحدات الكهروضوئية وأجهزة التعقب الشمسي وهياكل تثبيت الألواح والعاكسات الضوئية وأنظمة تخزين الطاقة الكهروضوئية، إضافة إلى التقنيات الخاصة بعمليات محطات الطاقة وصيانتها.

وفي سياق موازِ، سيتم مناقشة الفرص الاقتصادية الهائلة للطاقة النظيفة في منتدى الطاقة الشمسية، والذي سيستضيف نخبة من المتحدثين الخبراء من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وسيتطرق جدول أعمال المنتدى إلى مواضيع مثل التخطيط للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وأنظمة تخزين الطاقة، واستقرار الألواح الكهروضوئية، والاستثمار، وإدارة الأصول، والاستخدامات الصناعية والتجارية.