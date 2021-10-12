غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع الدكتور علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وكارلوس ماسا جونيور - حاكم ولاية بارانا البرازيلية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر جناح القيادة في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي.

جرى خلال اللقاء استعراض فرص ومجالات التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي وولاية بارانا البرازيلية.

وأكد علي بن حرمل أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما أن الإمكانيات الاقتصادية والقدرات الطبيعية التي يمتلكها البلدان الصديقان تفتح المجال واسعاً لزيادة المشاريع المشتركة، وتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق البرازيلية، لا سيما في ولاية بارانا التي تعد من أغنى مدن البرازيل وأرقاها.