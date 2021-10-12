أسعار النحاس تهبط بعد 3 جلسات من المكاسب

لندن (رويترز) - هبطت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء إذ أثارت زيادات حادة في تكاليف الطاقة قلقا بشأن استمرارية تعافي الاقتصاد العالمي، لكن علامات على نقص في إمدادات المعدن حدت من الخسائر.

وتراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 1.26 بالمئة إلى 9422.50 دولار للطن في أواخر جلسة التداول، مرتدة عن ثلاث جلسات من المكاسب.

وكانت أسعار المعدن الأحمر سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند عشرة آلاف و747.50 دولار في مايو، قبل أن يبدأ تعثر التعافي الاقتصادي في العالم.

لكن محللين في جيه بي مورجان قالوا إن اختناقات لوجستية ساعدت في دفع مخزونات النحاس إلى "مستويات منخفضة تاريخيا" في مناطق تستخدم المعدن، وهو ما قد يدفع الأسعار للصعود في الأجل القصير.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، انخفضت عقود الألومنيوم 0.33 بالمئة إلى 3054 دولارا للطن بينما هبطت عقود النيكل 0.9 بالمئة إلى 18 ألفا و945 دولارا للطن.