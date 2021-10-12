«تاتا» تستثمر ملياري دولار لإنتاج سيارات كهربائية

نيودلهي (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي في تاتا موتورز اليوم الثلاثاء إن الشركة الهندية لصناعة السيارات ستستثمر أكثر من ملياري دولار في نشاطها للمركبات الكهربائية على مدار السنوات الخمس القادمة.

وفي وقت سابق، قالت تاتا موتورز إن صندوقا مملوكا لشركة (تي بي جي) للاستثمار الخاص وافق على استثمار حوالي مليار دولار لتوسيع نشاطها للمركبات الكهربائية الذي ستنشئ له وحدة منفصلة.

وهذا أول جمع كبير للأموال لشركة هندية لصناعة السيارات للاستثمار في المركبات الكهربائية بينما ينفق مصنعون عالميون، مثل جنرال موتورز وفولكسفاجن وتويوتا موتور، عشرات المليارات من الدولارات لتسريع تبني السيارات الكهربائية والتصدي أيضا لهيمنة الصين على القطاع.

ويأتي بينما تستعد تسلا، أكبر صانع في العالم للسيارات الكهربائية، لإطلاق مركباتها في الهند.

وتخطط الهند لرفع حصة المركبات الكهربائية في إجمالي مبيعات السيارات بالبلاد إلى 30 بالمئة بحلول عام 2030، من أقل من واحد بالمئة في الوقت الحالي.