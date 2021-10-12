مسؤول: الجزائر تفي بالتزاماتها لتزويد أوروبا بالغاز

الجزائر (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة قوله اليوم الثلاثاء إن بلاده تفي بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا.

وأضاف الوزير محمد عرقاب أن الجزائر تزود إسبانيا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز، وستزيد الإمدادات إلى 10.6 مليار متر مكعب في ديسمبر مع توسعة خط الأنابيب ميد غاز.