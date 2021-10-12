صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في السعودية

واشنطن (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية، التي تشكل أكبر اقتصاد في العالم العربي، نموا اقتصاديا بنسبة 2.8 في المئة هذا العام.

وفي يوليو، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المئة في 2021.

وقال صندوق النقد في أحدث توقعاته لاقتصاد العالم إن من المنتظر أن تبلغ نسبة النمو السعودي في العام المقبل 4.8 في المئة، دون تغير عن توقعاته السابقة.

وفي الشهر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية نموا بنسبة 2.6 في المئة هذا العام يعقبه توسع بنسبة 7.5 في المئة في 2022.