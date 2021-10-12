«وول ستريت» تفتح مرتفعة والمعنويات «هشة»

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بقيادة أسهم التكنولوجيا، لكن المعنويات ظلت هشة بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره على أرباح الشركات في الربع الثالث التي ستصدر هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 11.09 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة ليفتح عند 34507.15 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.12 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 4368.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52.89 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 14539.09 نقطة.