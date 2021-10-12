عوائد السندات الأميركية يدفع الين لأدنى مستوى وبتكوين تهبط

لندن (رويترز) - اقترب الين الياباني من أدنى مستوياته أمام الدولار في ثلاث سنوات اليوم الثلاثاء إذ أدى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى توسعة ميزة العائد لصالح الدولار.

وسجل الدولار 113.19 ين بحلول الساعة 08.09 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ 113.50 ين في التعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2018.

وتأتي انخفاضات الين في الفترة الأخيرة، إذ نزل بنسبة أربعة بالمئة في ثلاثة أسابيع، في وقت ارتفعت فيه عائدات السندات العالمية بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم. فتجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مستوى 1.6 بالمئة لأول مرة منذ أواخر مايو.

وظل الين كذلك قريبا من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر أمام عملات رئيسية أخرى وجرى تداول الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأسترالي عند مستويات أقل قليلا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلتها أمام الين أمس.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس سعره أمام سلة عملات رئيسية، 94.30 غير بعيد عن أعلى مستوياته خلال عام البالغ 94.504 الذي سجله في نهاية سبتمبر أيلول.

وفي سوق العملات المشفرة انخفضت بتكوين 1.3 بالمئة منخفضة عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر. وهبطت إيثريوم ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 1.54 بالمئة إلى 3489 دولارا.