«الإسلامي للتنمية» يسوق صكوكاً دولارية

الرياض (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك اليوم الثلاثاء أن البنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا حدد سعرا استرشاديا أوليا أعلى بنحو 30 نقطة أساس عن متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

ترتب بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وجيه.بي مورجان وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وناتكسيس وإس.إم.بي.سي نيكو وستاندرد تشارترد الصفقة المتوقع إطلاقها غدا الأربعاء، وذلك وفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك.