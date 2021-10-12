للشركات الصغيرة بأبوظبي.. برنامج لتسريع التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد) أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز برنامج تدريب التقنيات السحابية، بهدف تدريب وتطوير المهارات التقنية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة واعتمادها في إمارة أبوظبي. وسيعمل البرنامج على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمهارات السحابية الضرورية لتسريع عمليات التحول الرقمي لديها.ويستفيد برنامج التدريب الجديد من العلاقة الحالية التي تجمع بين مكتب أبوظبي للاستثمار وأمازون ويب سيرفيسز، والتي تركز على دعم الاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي وتعزيز قدراته. وكانت أمازون ويب سيرفيسز أعلنت مؤخراً عزمها إطلاق منطقة مراكز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2022، في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية لاستقطاب الاستثمارات والشركات، التي تساهم في تطوير القدرات التكنولوجية في إمارة أبوظبي. وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار وأمازون ويب سيرفيسز مع عدد من الهيئات الحكومية المعنية بتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، للوصول إلى الشركات والأعمال الراغبة بالمشاركة في برنامج التدريب.

المزايا التنافسية

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «باتت التقنيات السحابية تعتبر من الركائز الأساسية لمختلف الشركات التي تطمح لتحقيق النجاح ومواكبة آفاق النمو التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وتتطلع لامتلاك المزايا التنافسية والتمتع بالكفاءة اللازمة لتنمية ونجاح الأعمال. لقد نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز للبنى التحتية الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، وبالاستفادة من برامج التدريب والاعتماد الخاصة بشركة أمازون ويب سيرفيسز، سنعمل على تزويد الشركات بأحدث الأدوات والمهارات والمعارف للاستفادة من الإمكانيات الواسعة للتقنيات السحابية وتحقيق تحول مستدام لأعمالها. ونتطلع إلى العمل مع أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز أطر الدعم الرقمية المتاحة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة».

الاقتصاد الرقمي

وتم تصميم برنامج التدريب لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء في صدارة التطورات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. وسيعمل شركاء التدريب المعتمدون من قبل أمازون ويب سيرفيسز مع المشاركين في البرنامج لتحديد الفجوات في المهارات، ووضع برنامج تعليمي خاص، فضلاً عن توفير استراتيجية تدريب سحابية شاملة. وسيتمكن المشاركون أيضاً من الوصول إلى محتوى التدريب الرقمي الخاص بأمازون ويب سيرفيسز، وعمليات التقييم لما قبل وما بعد البرنامج إلى جانب التقارير الشهرية. وبهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التقنيات السحابية بسرعة وكفاءة، سيتوفر برنامج التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة في إمارة أبوظبي بخصم كبير يصل إلى 50%.

الابتكار والنمو

من جانبه، قال فينود كريشنان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، لدى أمازون ويب سيرفيسز: «نتطلع للعمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي من امتلاك المهارات السحابية التي تساعدها على الابتكار والنمو. تحتاج الشركات لمهارات وظيفية متخصصة بالتقنيات السحابية لمساعدتها على تطوير أعمالها، وهناك طلب متنامٍ على المهنيين الذين يتمتعون بالكفاءة والمهارة في إدارة تقنيات أمازون ويب سيرفيسز السحابية. وتهدف برامج أمازون ويب سيرفيسز للتدريب والاعتماد لإعداد موظفي اليوم والمستقبل بالمهارات التي يحتاجونها للاستفادة من الإمكانيات المتقدمة لتقنيات أمازون ويب سيرفيسز السحابية، ولمساعدة المتعلمين على الاستعداد لاختبارات الاعتماد الخاصة بأمازون ويب سيرفيسز، ليتمكنوا من تطوير مسيرتهم المهنية ودفع جهود التحول الرقمي في شركاتهم».