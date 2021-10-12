بنوك الإمارات تستقطب 13.6 مليار درهم ودائع جديدة

يوسف البستنجي (أبوظبي) استقطبت البنوك العاملة في الإمارات (58 بنكاً) ودائع مصرفية جديدة بلغت قيمتها 13.6 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 1.9287 تريليون درهم مقارنة مع 1.9151 تريليون درهم بنهاية يوليو الذي سبقه، وفقاً للبيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. وعزز القطاع المصرفي الإماراتي الثقة التي يتمتع بها لدى عملائه بقوة خلال فترة الجائحة، نتيجة التحرك السريع للمصرف المركزي والإجراءات والمبادرات الحكومية المتعددة التي عززت السيولة النقدية لدى القطاع وحافظت على متانته وقوته، ونتيجة لذلك استمر عملاء البنوك المقيمون، وكذلك الأجانب غير المقيمين بضخ أموالهم في البنوك المحلية، حيث زادت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 3.5 مليار درهم خلال أغسطس 2021 لترتفع إلى 234.5 مليار درهم مقارنة مع 231 مليار درهم بنهاية يوليو 2021. كما تظهر البيانات أن رصيد ودائع عملاء البنوك المقيمين ارتفع بقيمة 10.1 مليار درهم خلال أغسطس 2021 لتبلغ 1.6942 تريليون درهم بنهاية الشهر نفسه، مقارنة مع 1.6841 تريليون درهم بنهاية يوليو الذي سبقه. إلى ذلك، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.2% من 1.7686 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى 1.7714 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2021 وذلك نتيجة تزايد بنسبة 0.3% في الائتمان المحلي، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان الأجنبي. ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى زيادة بنسبة 0.6% و0.3% و4.5% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بنسبة 0.3%. من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 1.1% من 653.9 مليار درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى 661.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2021. وارتفع عرض النقد (ن2) بنسبة 0.7% من 1.4779 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى 1.4878 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2021. كما ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 0.3% من 1.775 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى 1.7807 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2021. ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لزيادة بمقدار 9.7 مليار درهم في الودائع النقدية على الرغم من انخفاض بمقدار 2.5 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، ويعود الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى زيادة (ن1) وارتفاع بمقدار 2.7 مليار درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن1) و(ن2) على الرغم من انخفاض في الودائع الحكومة بمقدار 4.2 مليار درهم. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% وذلك من 436.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2021 إلى 444.7 مليار درهم في نهاية أغسطس 2021. جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 68.5% في الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، على الرغم من انخفاض بنسبة 2.6% و16.2% و1.5% في النقد المصدر وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية على التوالي. ونتيجة لإجمالي التغييرات، انخفض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً بنسبة 0.2% من 3.2334 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021 إلى 3.2285 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2021.