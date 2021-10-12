الإمارات: 1,7 مليون رقم هاتف متحرك تم نقلها بين مزودي الخدمة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن وصول عدد الأرقام المنتقلة بين المرخص لهم أكثر من 1.7 مليون رقم هاتف متحرك، وذلك منذ إطلاق الخدمة في عام 2013، فيما وصل عدد طلبات نقل الأرقام منذ بداية هذا العام إلى نهاية شهر أغسطس الماضي إلى ما يقارب 200 ألف طلب. ويعكس هذا الإقبال مدى نجاح الهيئة في تقديم الخدمات والمبادرات التي تسهم في رفع رضا وسعادة المتعاملين. وأشارت الهيئة بأنها قامت خلال أغسطس الماضي، وبالتعاون مع المرخص لهم بتطوير الأنظمة وأتمتة الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تحسين زمن الموافقة على طلبات نقل الأرقام للأفراد ليصبح أقل من ساعة لمعظم هذه الطلبات، بعد أن كانت الموافقة سابقاً تتم خلال 7 ساعات عمل.

وحول هذه الخدمة، قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: "نحرص في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على تطوير خدماتنا وتحسين الأداء بالشكل الذي يحقق سعادة المتعاملين، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إلى تحقيقه، من خلال هذه الخدمة أتحنا للمتعاملين فرصة التنقل بين مزودي الخدمة وتجربة العروض التي يقدمونها مع الحفاظ على أرقام هواتفهم، التي باتت تمثل اليوم جزءاً مهماً من هوية كل منا".

وأكد المهندس بن غليطة أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مستمرة في طرح المبادرات الجديدة وتطوير خدماتها باستمرار، وأضاف بالقول: "نلتزم في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق سعادة المجتمع الإماراتي بكل شرائحه وفئاته، ، ولذا نسعى بشكل دائم إلى إعادة دراسة الخدمات وطرق تقديمها بهدف تبسيط الإجراءات واستخدام التقنيات والموارد المتاحة لذلك، وكذلك الاستفادة من تجارب دول العالم في تطوير خدماتنا، وما حققته الدولة في مجال الخدمات الذكية والتحول الرقمي وفق أهم المؤشرات العالمية دليل واضح بأننا نسير على الطريق الصحيح ".

وأكدت الهيئة على أنها تبذل جهوداً مستمرة في متابعة التزام مزودي الخدمة بتوفير هذه الخدمة للمتعاملين بجودة وكفاءة عالية، كما أنها تعمل بشكل دوري على إجراء تدقيق مكثف على الطلبات، وتسعى لمعالجة أي تحديات قد تظهر، وذلك بهدف تقديم الخدمة بأفضل جودة، وتحقيق سعادة المتعاملين .

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك بين مزودي الخدمات، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، تطبق على جميع أرقام الهواتف المتحركة التي تبدأ بالأرقام (050، و055، و052، و054، و058، و056)، حيث يمكن نقلها من مشغل لآخر، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح للمتعاملين الانتقال إلى مزود الخدمة المفضل بالنسبة لهم، مع إمكانية العودة إلى مزود الخدمة السابق خلال ثلاثة أيام عمل، في حال لم تلبِّ خدمات مزود الخدمة الجديد احتياجات المشترك أو بعد شهر من نقل الرقم لمزود الخدمة الآخر.