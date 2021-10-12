«موانئ دبي» و«سي.دي.سي» تستثمران 1.7 مليار دولار في أفريقيا



دبي (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية ومجموعة سي.دي.سي البريطانية لتمويل التنمية اليوم الثلاثاء إنهما اتفقتا على استثمار ما يصل إلى 1.72 مليار دولار بشكل مشترك في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في أفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة، وتبدأن بتحديث ثلاثة موانئ.

وذكرت سي.دي.سي أن الاستثمارات تركز في البداية على توسيع الموانئ التي تديرها دبي العالمية في العين السخنة بمصر ودكار بالسنغال وبربرة في أرض الصومال.

وتعهدت موانئ دبي، باستثمار مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة في حين تعتزم المجموعة البريطانية استثمار 320 مليونا وقد تضخ ما يصل إلى 400 مليون دولار إضافية.

وسيتم توسيع الاستثمارات المشتركة لتشمل مناطق أخرى في أفريقيا، فيما تأمل موانئ دبي العالمية وسي.دي.سي أن يسهم في تسريع التجارة الداخلية والخارجية في القارة.

وقال تينبايت إرمياس، مدير مجموعة سي.دي.سي في أفريقيا لرويترز «لدينا رؤية متسقة مع موانئ دبي العالمية في أننا نريد القيام بذلك في أكبر عدد ممكن من الموانئ عبر مختلف أرجاء القارة».

وتخطط الشراكة للاستثمار، إلى جانب الموانئ، في البنية التحتية مثل مستودعات الحاويات والمجمعات التجارية.

وقال إرمياس إن سي.دي.سي ستمتلك حصص أقلية في الموانئ الثلاثة، فيما ستسلم موانئ دبي العالمية بعض الأسهم في كل منها.

وذكرت المجموعة البريطانية أن توسيع الموانئ الثلاثة سيحسن وصول 35 مليون شخص إلى السلع الحيوية، بما في ذلك في البلدان المجاورة، ويدعم خمسة ملايين وظيفة ويضيف 51 مليار دولار إلى التجارة الإجمالية بحلول عام 2035.

تعد الشراكة بين موانئ دبي العالمية وسي.دي.سي، اللتين تستثمران كثيرا في أفريقيا، من بين قائمة متزايدة من المجموعات الدولية والمتعددة الأطراف التي تستثمر في القارة.

ووافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين في يوليو على أول مشروع له في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأعلن عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار لرواندا.