افتتاح أول فندق بالعالم لـ«وارنر براذرز» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة «ميرال» وشركة «وارنر براذرز»، أمس، إن «فندق وارنر براذرز أبوظبي» على جزيرة ياس والذي تديره شركة «هيلتون» ضمن محفظة «فنادق كيوريو - كوليكشن باي هيلتون»، سيفتح أبوابه لاستقبال ضيوفه 11 نوفمبر المقبل.

تجربة جديدة

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»: «فخورون بشراكتنا مع (وارنر براذرز للترفيه) التي أطلقناها بافتتاح أول مدينة ترفيهية على مستوى العالم تحمل اسم هذه الشركة العريقة، واليوم نعلن موعد افتتاح أول فندق في العالم يرفع اسم (وارنر براذرز) هنا على جزيرة ياس بأبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، والذي سيستقبل ضيوفه بتجربة إقامة فندقية جديدة وفريدة من نوعها بالشراكة مع (هيلتون)».

وأضاف معاليه: «يضاف فندق وارنر براذرز أبوظبي إلى إنجازات شركة ميرال وما حققته من تقدم لإنجاز رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس وجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، وسنواصل تقدمنا في هذا الاتجاه لتحقيق تطلعات أبوظبي لاجتذاب أعداد أكبر من الزوار من داخل وخارج الدولة».

شاشة عرض

وقالت باميلا ليفورد، رئيسة العلامات التجارية العالمية والتجارب في «وارنر ميديا»: «تلك هي اللحظة التي لطالما حلمنا بها بافتتاح أول فندق في العالم يحمل اسم (وارنر براذرز). وقد قام فريق الترفيه في (وارنر براذرز) وشركائنا في (هيلتون) و(ميرال) بتطبيق تلك الأفكار الرائعة في تصميم الفندق، آخذين بعين الاعتبار عشاق شخصيات وقصص (وارنر براذرز)». وبناءً على ذلك، نجحوا في إبداع تجربة ضيافة فريدة تمنح الضيوف من جميع أنحاء العالم طريقة مميزة للتواصل بشكل أكبر مع «وارنر براذرز» والشخصيات الخيالية المفضلة لديهم. وسيكون «فندق وارنر براذرز أبوظبي» هو المكان المفضل للاستمتاع بتجربة ضيافة واستجمام مثالية أثناء زيارة المدينة الترفيهية المجاورة «عالم وارنر براذرز».

ويستقبل الفندق ضيوفه بشاشة عرض خارجية عملاقة تعرض محتوى تم إبداعه خصيصاً للفندق، بالإضافة إلى نافورة من المسلسل الشهير «فريندز» التي ستتيح للضيوف التقاط أول صورة لهم تسجل تلك الذكرى، وذلك قبل دخولهم إلى بهو الاستقبال حيث أعمدته ذات التصميم الفريد. وتزداد تجربة الضيوف ثراءً خلال توجههم إلى غرف الفندق والتي سيصلون لها عبر ممرات تمثل مساحات إبداعية تعرض عدداً كبيراً من الأعمال الفنية المنسقة بعناية.

ثلاث أفكار

ويستمر الإبداع في غرف الفندق الـ 257 والتي تم تأثيثها وزخرفتها بطريقة تعبّر عن الإرث العريق لشركة «وارنر براذرز»، وقد تم تنسيق الأعمال الفنية المعروضة في الغرف وفق ثلاثة أفكار أساسية. ويسلط المحور الأول الضوء على فكرة «من النص إلى الشاشة» حيث يعرض أبرز اللحظات التاريخية التي تم التقاطها خلال مراحل الإنتاج والتي وثقت مراحل إنتاج المحتوى الترفيهي، بداية من النص المكتوب وحتى التصوير الفعلي للمشهد. كما يحتفي المحور الثاني بفكرة «الكشف عن شخصية النجوم» سواءً الذين شاركوا بأصواتهم في الأعمال الفنية أو لعبوا أدوار البطولة أمام الكاميرا في العديد من أشهر إنتاجات شركة «وارنر براذرز». أما المحور الثالث «الخزنة»، فيعرض صوراً نادرة من ذكريات أرشيف الشركة.

خمسة مطاعم

ويُستكمل التصميم الفريد للفندق عبر مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات العالمية، حيث يضم الفندق خمسة مطاعم تقدم قائمة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تناسب أذواق الكبار والأطفال. وتحتضن الردهة الرئيسية للفندق مقهى «كرافت سرفيسس».

التحول المستمر

قال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «فخورون في هيلتون بمواصلة شراكتنا مع ميرال كجزء من التحول المستمر الذي تشهده جزيرة ياس والذي يعزز مكانتها وجهة ترفيهية عالمية المستوى. ونتطلع لانضمام فندق وارنر براذرز أبوظبي إلى محفظة فنادق كيوريو - كوليكشن باي هيلتون قريباً، باعتباره الثاني من فنادقنا الثلاثة بعد فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس التي سيتم افتتاحها في جزيرة ياس بالشراكة مع ميرال».

وبالإضافة إلى ما سبق، سيقدم «فندق وارنر براذرز أبوظبي» لضيوفه العديد من وسائل الراحة والاستجمام والترفيه، سواء في منطقة المسبح العائلي، أو التريض في مركز اللياقة البدنية، أو الاسترخاء في السبا، أو استكشاف الأعمال الفنية والهدايا التذكارية التي يقدمها متجر الهدايا التذكارية «بروب شوب» من «وارنر براذرز». وبالنسبة للضيوف الأصغر سناً، يقدم لهم الفندق «نادي الأطفال» بمساحات مرحة نابضة بالحياة ومصممة لإضفاء الحيوية على شخصيات «وارنر براذرز»، والتي ستشارك العديد منها مثل «باغز باني» و«دافي داك» وغيرهم في إحياء أنشطة ترفيهية في الفندق لكل ضيوفه. كما يقدم الفندق خدمات الأعمال والمناسبات مع قاعة ضخمة وغرف لاستضافة اجتماعات الأعمال بتجهيزات متطورة مع مرونة ضبط الحجم.