اتفاقية اندماج بين «بيداشينج» و«تيبس اند توز»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة «ملتيبلاي» التابعة للشركة العالمية القابضة، المالكة لعلامة التجميل «بيداشينج»، ومجموعة بن سهيل، المالكة لعلامة «تيبس اند توز» اتفاقية اندماج استراتيجي بين العلامتين التجاريتين.

وسوف تعمل الشراكة في إطار مجموعة «اومورفيا» التي تم تشكيلها حديثًا، وتمتلك ام جي ويلنس 51% من المشروع المشترك، وهي شركة تابعة لمجموعة «ملتيبلاي»، و49% لمساهمين آخرين في وقت تمتلك فيه مجموعة «اومورفيا» القابضة 100% من أسهم العلامات التجارية الرائدة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك علامة التجميل تيبس أند توز، بيداشينج، جاز لاونج سبا وبن سهيل للتوزيع. كما تشمل الشراكة الاستراتيجية احتفاظ جميع الصالونات والمنتجعات الصحية بهوية علامتها التجارية الفردية ومواصلة العمليات والخدمات كالمعتاد.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: «لا شك في أن دمج العمليات التجارية لكلتا العلامتين التجاريتين سوف يسمح بتبسيط عملياتهما وتسريع النمو في قطاع التجميل والعناية الشخصية، مع تركيز المجموعة بالتساوي على تنمية معقلها في سوق توزيع منتجات التجميل الراقية داخل المنطقة».

وقال فارس سهيل اليبهوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أومورفيا: «توفر هذه الشراكة الاستراتيجية فرص نمو كبيرة لكلتا الشركتين. من خلال الجمع بين قوة أفضل العلامات التجارية المعروفة والمحبوبة في مجال الجمال والعناية الشخصية في المنطقة، يمكننا الاستمرار في التركيز على النمو الإقليمي في هذا السوق المزدهر».