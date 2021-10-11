برعاية نهيان بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للقوارب ينطلق الأربعاء

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة ما بين 13 ولغاية 16 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 353 شركة عارضة وعلامة تجارية من 28 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويُعد المعرض الفعالية الأولى من نوعها في قطاع صناعات القوارب ومعدات صيد الأسماك، بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية المختلفة التي تقام في الدولة في مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وينظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي البحرية، وكوكبة من الشركات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية، ويُقام على منطقة المارينا المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض على شارع الخليج العربي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «تعكس نسب النمو التي شهدتها الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب ثقة شركائنا في قدرتنا على إنجاح هذه الفعالية المتميزة وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث ارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في عام 2019 ليصل إلى 353 شركة عارضة وعلامة تجارية من 28 دولة والتي ارتفع عددها بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع الدورة السابقة».

وكشف الظاهري عن أن المساحة الكلية لمناطق العروض الداخلية والخارجية والبحرية للدورة الحالية للمعرض قد ارتفعت لتصل إلى 42 ألف متر مربع.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة والمملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: «يُعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب المنصة المثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي وصلت إليها قطاعات صناعات القوارب ومعدات الصيد».

قال الكابتن سيف المهيري، المدير العام لشركة أبوظبي البحرية الشريك الاستراتيجي للحدث: «نفخر بشراكتنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب».