«أرادَ» تطلق المرحلة الثانية من مشـروع «مسار»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت أرادَ «كايا»، المرحلة الثانية من مجتمع مَسار في ضاحية السيوح بالشارقة. وتضم هذه المرحلة 421 فيلا ومنزل ريفي متلاصق، حيث تم تقديم طرحها عقب الطلب الكبير على وحدات المرحلة الأولى من مَسار والذي تبلغ قيمته 8 مليار درهم .

ويضم المجتمع الجديد في مجمله 4 الاف منزل فاخر ضمن ثمانية أحياء سكنية مسوّرة، تحتضن بين جنباتها محوراً مركزياً أخضر.

وأشاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أراد بالطلب المتنامي على القطاع العقاري في الشارقة الذي عززته الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية المحلية والتشريعات الحكومية المرنة .

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي في أراد إنه نظرا للطلب الاستثنائي على وحدات المرحلة الأولى من «مسار» والتي بعنا فيها منازل بقيمة 750 مليون درهم قررنا تقديم طرح المرحلة الثانية .. موضحا أنه ستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في كايا خلال النصف الثاني من 2022 والانتهاء من أول باقة من المنازل بحلول نهاية 2023.