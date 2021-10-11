دائرة الطاقة تستعرض مشاريعها التقنية خلال أسبوع «جيتكس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فئة الخدمات الحكومية في جناح حكومة أبوظبي، الهادف إلى استعراض أحدث المشاريع والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي.

وتستعرض دائرة الطاقة مجموعة من المشاريع الرقمية والتقنية الرائدة الهادفة إلى تطوير كامل قطاع الطاقة وفق أحدث التقنيات العالمية وتعزيز مساهمة تلك التقنيات في إدارة منظومة الطاقة في الإمارة وفق آليات متطورة بالتعاون مع مختلف الشركاء.

وتسعى الدائرة كذلك من خلال المشاركة في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» إلى استكشاف التقنيات والمنتجات المبتكرة التي تعرضها كبريات الجهات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى التواصل واستكشاف آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال تكنولوجيا الطاقة على المستويين المحلي والعالمي.