«الاتحاد للشحن» تجدد موقعها الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تجديد موقعها الإلكتروني etihadcargo.com، لتزويد العملاء بتجربة إلكترونية مُحسنة وسهلة. ويتيح الموقع بتصميمه الجديد سرعةً أكبر في الحجز بأسعارٍ مدروسة، بالإضافة إلى واجهة بسيطة ولوحة تحكّم مخصصة وتوصيات متنوعة.

وبناءً على ملاحظات العملاء، يشتمل الموقع على خريطةٍ حيوية وجديدة للشبكة العالمية للشركة، والتي توفّر معلومات مفصلة عن فرق العمل لدى الاتحاد للشحن وإمكانيات المحطات الخارجية ضمن شبكتها العالمية.

وتساهم المنصة الإلكترونية المتمحورة حول احتياجات العملاء في تقليص الوقت المطلوب لإتمام عملية الحجز من ما يزيد عن دقيقتين إلى 45 ثانية فقط، من خلال 12 نقرة مقارنةً بـ 23 نقرة سابقاً.