الصايغ يترأس جلسة نقاشية مع كبرى الشركات الألمانيـة العاملة في الدولة

أبوظبي (وام)

ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، الجلسة النقاشية التي عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع كبريات الشركات الألمانية العاملة في دولة الإمارات. حضر الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعيد الفهيم رئيس مجلس إدارة المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وأوليفر أوهمز، المدير التنفيذي للمجلس. وتم خلال الجلسة -التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي- تسليط الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للشراكة المستدامة مع مجتمع الأعمال والاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، ولاسيما مع الشركات الألمانية، والتي تمثل نموذجاً من الشراكة الاقتصادية المثمرة والعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد معالي الصايغ أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجلس الألماني - الإماراتي للصناعة والتجارة في هذا الإطار. وثمن معاليه جهود أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية، وسلط الضوء على المخرجات الملموسة لفريق العمل المشترك الإماراتي - الألماني الخاص بالثورة الصناعية الرابعة، وبما يجسد رؤية البلدين المستقبلية لهذا القطاع.

وشهدت الجلسة نقاشاً مفتوحاً حول الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات الألمانية في السوق الإماراتية، بما في ذلك فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة مثل الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، أكد معالي الزيودي ومعالي الصايغ أهمية متابعة الملاحظات المقدمة من الشركات الألمانية سواءً على مستوى الفرص أو التحديات، حيث سيتم عقد اجتماعات لاحقة على مختلف المستويات بالتنسيق مع مجلس الأعمال الألماني - الإماراتي لضمان استدامة الشراكة وتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.