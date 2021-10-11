60 ألف زائر لمعرض الشرق الأوسط للمجوهرات

الشارقة (الاتحاد)

أسدل مركز إكسبو الشارقة بنجاح باهر الستار مؤخراً على النسخة الـ48 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي أقيمت فعالياته بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث تمكن الحدث الأكبر والأهم في قطاع المجوهرات في منطقة الشرق الأوسط من استقطاب أكثر من 60 ألف زائر من داخل دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 350 عارضاً من أهم اللاعبين المحليين والدوليين وأشهر العلامات التجارية العالمية في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات، كما تميزت هذه الدورة بمشاركة إيطالية بجناح ضخم ضم تحت مظلته 47 من كبريات الشركات الإيطالية التي عرضت أحدث إبداعاتها لهذا الموسم من تشكيلات المجوهرات التقليدية والمعاصرة، وتأكيداً على النجاح اللافت فقد شهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات عقد لقاءات مع الجانب الروسي لتخصيص جناح ضخم خاص بالمجوهرات والعلامات الرائدة الروسية، خلال الدورة القادمة في 2022.

كما حققت الشركات الإماراتية حضوراً لافتاً وتألقاً خطف أنظار الزوار بمنتجات حاكت بإبداعاتها تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة، في حين شكلت منصة «صاغة الإماراتيين» والتي ضمت 14 مصممة إماراتية، عامل جذب إضافي للزوار للتعرف على أعمال وابتكارات المواهب الإماراتية الشابة والمبدعة في مجال صناعة المجوهرات.

تحقيق الريادة

وأعرب سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» وهو ما تجلى من خلال إعلان الجهات العارضة عن رغبتها بتعزيز مشاركتها في الدورات القادمة للمعرض.