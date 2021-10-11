اتحاد الغرف يبحث فرص الاستثمار مع طــاجيكستان

دبي (وام)

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع غرفة تجارة وصناعة طاجيكستان آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار بين القطاع الخاص الإماراتي والطاجيكي في عدد من المجالات الهامة لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، جمشيد جيمخونزاده رئيس غرفة تجارة وصناعة طاجيكستان بحضور شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة والهام عبد الرحمن قنصل عام طاجيكستان. وأعرب الأمين العام لاتحاد الغرف عن ترحيب قطاع الأعمال الإماراتي بإقامة شراكات استثمارية مجدية مع القطاع الخاص الطاجيكي نظراً للموارد الاقتصادية المتوفرة لديها لاسيما المائية والزراعية بما يعود بتبادل المنافع والمصالح على البلدين. من جهته عبر رئيس غرفة طاجيكستان عن سعادته بعقد هذا اللقاء لبحث الفرص الاستثمارية في طاجيكستان والإمارات وإيجاد الآليات اللازمة التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل. وأثنى على المناخ الاستثماري والموقع الاستراتيجي وبيئة الأعمال التي تتميز بها دولة الإمارات.