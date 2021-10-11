دناتا تعزز خدمات الشحن بتقنية الدرون

دبي (وام)

وقعت دناتا المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر شراكة مع «غاذر إيه آي Gather AI» الأمريكية يتم بموجبها استخدام طائرات بدون طيار «درون» ذاتية التحكم في مستودعاتها بمطار دالاس فورت وورث الدولي لرقمنة عمليات القبول والتخزين من خلال مراقبة الشحنات بدقة تامة على مدار الساعة.

ويمكن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر الدرون من مسح بيئة المستودعات وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الشريطية باستخدام الكاميرات من دون الحاجة الى أي بنية تحتية نشطة إضافية وتظهر بيانات المخزون التي تجمعها الدرون مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الويب عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وتعمل الدرون في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر ما يتيح لدناتا الاستفادة من التكنولوجيا في مرافق سلسلة الشحن المبرد المتطورة حيث تخطط دناتا لتعميم استخدام الدرون تدريجيا عبر شبكتها العالمية للشحن في السنوات المقبلة.

وقال نائب رئيس قسم العمليات وتطوير المنتجات في دناتا غيوم كروزير إن التقنية الجديدة تعمل على تعزيز الكفاءة بشكل كبير والتخفيف من مخاطر تسرب الإيرادات خلال رحلة العميل».