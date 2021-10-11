بريطانيا: مساعدات للقطاعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة



لندن (رويترز) - قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين إن وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج قدم طلبا رسميا إلى وزارة المالية لتقديم دعم لمساعدة الصناعات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال منتجون للصلب والزجاج والسيراميك والورق وقطاعات أخرى إنهم قد يضطرون لوقف الإنتاج ما لم تفعل الحكومة شيئا بشأن أسعار الطاقة.

وقال نيك إردلي، مراسل بي بي سي، على تويتر «بعد يوم من توترات عامة بين وزارة الأعمال والخزانة (وزارة المالية)... قدم وزير الأعمال الآن طلبا رسميا لمساعدة للصناعات المتضررة من أسعار الطاقة المرتفعة».