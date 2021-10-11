مكاسب «التعدين» تصعد بالأسهم الأوروبية

فرانكفورت (رويترز) - أعطى صعود قوي لأسهم التعدين دفعة للمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية ليتعافى من كل خسائره التي مني بها في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين والتي أثارتها مخاوف بشأن التضخم والموسم المقبل لأرباح الشركات.

وقفز مؤشر أسهم قطاع التعدين الأوروبي ثلاثة بالمئة ليسجل أكبر مكاسبه ليوم واحد في ثلاثة أشهر مع صعود أسعار خام الحديد والفحم بفعل مخاوف حيال الإمدادات بينما قفزت أسعار المعادن الصناعية وسط قلق من ارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام.

وارتفعت أسهم شركات النفط بأكثر من واحد بالمئة بدعم من صعود أسعار الخام فوق 84 دولارا للبرميل وكذلك أسهم شركات صناعة السيارات، وهو ما غطى على خسائر في قطاعات السفر والترفيه المرافق والتجزئة.

ولامس مؤشر أسهم البنوك الأوروبية أعلى مستوى له منذ فبراير 2020 ليتعافى من كل خسائره تقريبا التي أثارتها الجائحة.

وارتد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن كل خسائره الأولية لينهي جلسة التداول على ارتفاع طفيف. ودفع صعود أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية المؤشر فايننشال تايمز في بورصة لندن إلى أداء أفضل ليغلق مرتفعا 0.7 بالمئة.