«نيكي» الياباني يرتفع للجلسة الثالث

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين مواصلا التعافي من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ أدى انخفاض حاد للين إلى دعم الشركات المصدرة في حين أنعش تراجع إصابات كوفيد-19 آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وأغلق نيكي مرتفعا 1.60 بالمئة إلى 28498.20 نقطة، وتقدم أكثر من ألف نقطة عن أدنى مستوى في ستة أسابيع المسجل يوم الأربعاء، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.77 بالمئة إلى 1996.58، مسجلا ارتفاعا للجلسة الثانية على التوالي.

وكان النقل الجوي من القطاعات الأفضل أداء على توبكس إذ ارتفع 3.59 بالمئة. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 3.7 بالمئة وتقدم سهم الخطوط الجوية اليابانية 3.5 بالمئة.

في غضون ذلك تراجع الين حتى وصل إلى 112.75 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018. ويؤدي ضعف العملة لزيادة الصادرات.

وارتفع سهم تويوتا موتور 3.3 بالمئة بينما صعد سهم ميتسوبيشي موتورز 5.9 بالمئة وربح سهم نيسان موتور 5.3 بالمئة.

وصعد سهم باناسونيك كورب 6.7 بالمئة بينما ساعد تعافي أسهم التكنولوجيا الصينية سهم مجموعة سوفت بنك على التقدم 4.9 بالمئة.

وارتفع سهم سوني جروب 4.4 بالمئة بعد تقرير أفاد أنها قد تُشيّد مصنعا جديدا للرقائق مع تي.إس.إم.سي في اليابان.