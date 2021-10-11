«أكوا باور» يقفز 30% في بداية تداولاته

الرياض (رويترز) - قفزت أسهم مطور المرافق السعودي أكوا باور إنترناشيونال 30 بالمئة فوق سعر إدراجها في أول تداول لها بسوق الرياض اليوم الاثنين.

وصعدت أسهم أكوا إلى 72.80 ريال سعودي (19.41 دولار) في التعاملات المبكرة، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 56 ريالا للسهم.

وسعَّرت أكوا، المسؤولة عن إقامة مشروعات للطاقة المتجددة في المملكة، طرحها العام الأولي عند أعلى مستوى من النطاق السعري الشهر الماضي، ونجحت في جمع 1.2 مليار دولار من المستثمرين.

وكان ذلك أكبر بيع عام لأسهم في المملكة منذ الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية في عام 2019 البالغة قيمته 29.4 مليار دولار.