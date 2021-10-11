الدولار لأعلى مستوى مقابل الين وبتكوين تتجاوز 57 ألفاً

لندن (رويترز) - ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته قرب ثلاث سنوات مقابل الين اليوم الاثنين، مع استمرار ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سيعلن عن تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر المقبل. وأدت بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة إلى ارتفاع عائدات السندات الأميركية وبالتالي انخفاض الين، المعروف بحساسيته بشكل خاص لتفاوت العوائد، إلى 112.84 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن اليوم الاثنين، وهو مستوى بلغه آخر مرة في ديسمبر 2018. وهبط مؤشر الدولار إلى 94.137، ولكنه ليس بعيداً عن أعلى مستوى له في عام واحد عند 94.504 الذي لامسه في وقت سابق هذا الشهر. وتحسن أداء الدولار الأسترالي قليلاً واقترب من أعلى مستوياته في شهر، مدعوماً بارتفاع أسعار السلع الأولية والتخفيف الجزئي لإجراءات الإغلاق في سيدني، كبرى المدن الأسترالية. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3634 دولار أميركي، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى له في تسعة أشهر، والذي بلغه أواخر الشهر الماضي، على خلفية توقعات متزايدة بأن بنك إنجلترا ربما يرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم. وجرى تداول الدولار الكندي عند 1.2450 لكل دولار أميركي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 1.24465 دولار كندي بفضل بيانات الوظائف الكندية القوية بشكل مفاجئ وأسعار النفط المرتفعة. غير أن اليورو كان ضعيفاً عند 1.1575 دولار أميركي، أي أعلى قليلاً من مستوى متدن سجله يوم الأربعاء عند 1.1529 دولار، وهو الأضعف منذ يوليو من العام الماضي. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 3.5 بالمئة لتبلغ مستوى قياسياً جديداً في خمسة أشهر عند 57092 دولاراً، مما أدى إلى توسيع المكاسب التي تحققت خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ارتفعت إيثريوم خمسة بالمئة إلى 3620 دولاراً أميركياً.