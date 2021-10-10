حسن المنصوري: رافعة كبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع شؤون البنية التحتية والنقل، إن استضافة فعالية إكسبو 2020 شكلت رافعة اقتصادية كبرى في عدد من المجالات، أبرزها كان قطاع التطوير العقاري والإنشاءات الذي نتج عنه طفرة عمرانية كبيرة فور الإعلان بالفوز.وهو أمر أسهم بطبيعة الحال في تنشيط حركة شحن هذه المواد عبر موانئ الدولة الرئيسة، فموانئ الدولة سجلت نشاطاً قياسياً خلال الفترة الماضية، واحتل ميناء جبل على المرتبة الحادية عشرة عالمياً في حجم مناولة الحاويات، كما يعتبر ميناء الفجيرة الثالث عالمياً في تزويد السفن بالوقود، والتي زاد نشاطها في مياه الدولة نتيجة قوة قطاع المشاريع الذي أسهم فيه إكسبو 2020، وتمكن ميناء خليفة، أول ميناء شبه آلي في المنطقة من استقطاب عدد كبير من الخطوط الملاحية العالمية على رأسها شركة كوسكو، إحدى أكبر شركات الخطوط الملاحية في العالم، حيث استقبل الميناء أكبر سفن الحاويات في العالم».

وأكد أن تأثير فعالية إكسبو 2020 على قطاع الموانئ في الدولة وحركة شحن البضائع ستكون على المدى القصير والبعيد على حد سواء، فمن المتوقع أن يتجاوز أعداد المشاركين في هذه الفعالية ملايين الزوار من رجال الأعمال والشركات وصناع القرار في التجارة والاقتصاد، وخلال الأشهر الستة لانعقاد هذا الحدث، سيتضاعف أعداد الضيوف المتواجدين في الدولة، ما سيضاعف كميات المواد الاستهلاكية اللازمة لتأمين احتياجاتهم في مختلف المجالات.