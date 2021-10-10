«مكافآت أدنوك» يسجل 27 مليون معاملة خلال عامين

سيد الحجار (أبوظبي)

سجل برنامج مكافآت أدنوك، أكثر من 27 مليون معاملة منذ إطلاقه في عام 2019، مع ما يزيد عن 1.1 مليون عضو، ما يجعله أحد أسرع برامج المكافآت نمواً بدولة الإمارات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع لـ «الاتحاد»: واصلت أدنوك للتوزيع خلال النصف الأول من العام الحالي تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي، حيث افتتحت 12 محطة خدمة ومتجر تجزئة جديدة، إلى جانب عدة مواقع إضافية تشهد مراحل متقدمة من الإنجاز، كما تم تجديد 24 من متاجر واحة أدنوك، وحصلت الشركة على شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية للاستحواذ على 35 محطة خدمة في المملكة.

ويتيح برنامج مكافآت أدنوك، الذي يُعد أول برنامج ولاء لموزع وقود في الدولة، للأعضاء فرصة جمع نقاط المكافآت مقابل كل درهم ينفقونه في محطات أدنوك ومتاجر واحة أدنوك، ومن ثم بإمكانهم استبدال نقاطهم بمجموعة واسعة من العروض والخصومات المقدمة من 40 جهة من الشركاء، كما يمكنهم أيضاً استبدال النقاط بباقة واسعة من الخدمات التي تشمل غسيل السيارات وتبديل الزيت.

وقال اللمكي: انتبهت معظم العلامات التجارية في الدولة في السنوات الأخيرة إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لولاء العملاء، حيث أطلقنا في أدنوك للتوزيع برنامج مكافآت الذي يعد حجر الزاوية في جهودنا لتوسعة الشركة ونموها على المدى الطويل.

وأضاف: وفرنا العديد من المزايا القيمة للعملاء الذين أصبح بإمكانهم الآن استبدال نقاط المكافآت بمجموعة واسعة من العروض والخصومات المقدمة من بعض أفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات، علاوة على الاستفادة من خدماتنا العالية الجودة، ويهدف البرنامج في الأساس لمساعدة العملاء على التوفير والحصول على قيمة مضافة نظير كل معاملة شراء يقومون بها.

ويتيح البرنامج من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع العديد من الحوافز عند التسجيل فيه تشمل الحصول على نقاط مكافآت إضافية والاستفادة من خدمات وعروض مجانية.

ورغم تشابه معظم برامج الولاء المخصصة للعملاء تقريباً، إلا أن برنامج ولاء أدنوك للتوزيع يحقق أيضاً هدفاً استراتيجياً، حيث تسير الشركة على خطى الشركة الأم «أدنوك» والتي تعمل على تحديث نموذج أعمالها، في الوقت الذي تتوسع فيه في أسواق جديدة وتزيد حصتها السوقية.

وقال اللمكي: في إطار نموذج أعمالنا المرن والنشط هذا، يعد إطلاق برنامج مكافآت لدعم مشاريعنا وعروضنا الجديدة محركاً قوياً للنمو، ومن خلال تحليل أنماط الإنفاق والاسترداد لعضوية برنامج مكافآت أدنوك، سيكون بإمكاننا اتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة المخزون والتسعير وتخطيط الحملات الترويجية، ونستطيع هكذا ضمان حصول عملائنا على عروض وخصومات تضيف قيمة حقيقة لتجربة تسوقهم.

وأضاف: أثبت هذا النهج فعاليته من خلال تزايد مستويات مشاركة شركائنا وتفاعل العملاء الذي لمسناه من خلال قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي عند إضافة مكافآت جديدة والإعلان عن الجوائز، ومع أخذ كل ذلك في الاعتبار، تظل أدنوك للتوزيع ملتزمة بتحسين برنامجها لولاء العملاء وتحديثه.

وبمناسبة تدشين أدنوك للتوزيع نسخاً محدثة من برنامج ولاء العملاء الأصلي، قال راهول كوتشيرا، نائب رئيس قسم برامج الولاء والمدفوعات: شهد برنامجنا استجابة إيجابية من قبل العملاء، ومن المهم أن نواصل تقديم عروض وخصومات جاذبة للعملاء بالتعاون مع شركائنا في كل القطاعات، وتلعب برامج الولاء دوراً كبيراً في الاحتفاظ بالعملاء، ويجب علينا في هذا القطاع الذي يشهد منافسة قوية أن نطور باستمرار برامجنا، ونلبي احتياجات العملاء المتغيرة.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة استقطاب عملاء جدد تصل إلى 5 أضعاف تكلفة الاحتفاظ بهم، ويمكن أن يعطي زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 5% دفعة قوية لأرباح أي شركة، وهو ما يدفع العديد من الشركات لطرح برامج الولاء لمكافأة العملاء، وتشجيعهم على الشراء من علامة تجارية بعينها أو متجر تجزئة محدد.

وفي حين أن برامج ولاء العملاء قد تختلف، إلا أن جوهرها يظل كما هو«اشتر منتجاً أو خدمة، وستحصل على مكافآت يمكنك استبدالها بمنتجات أو خدمات أخرى»، حيث تعرف بنهج«أَكسب وأنفق»، وعادة ما تقدم هذه البرامج باقة واسعة من العروض القيمة التي تناسب ذوق واهتمامات شريحة واسعة من العملاء.

تسوق رقمي

استمرت أدنوك للتوزيع في تقديم تجربة تسوق حديثة ورقمية لعملائها، حيث عززت خيارات الدفع عبر تطبيق أدنوك للتوزيع الذي يتيح للعملاء وسيلة متطوّرة للدفع من دون تلامس.

بالإضافة إلى ذلك، تزايد الطلب على خدمة توصيل الطلبات عبر الإنترنت والتي توفرها الشركة، عن طريق تطبيقات ومواقع «طلبات»و«كاريدج»، من أكثر من 100 متجر واحة أدنوك على مستوى الإمارات.

كما وسعت الشركة باقة المنتجات المقدمة في متاجرها، وجددت مخابز مقاهي واحة أدنوك لتقدم أفضل المنتجات الغذائية الطازجة والقهوة الممتازة.

وتعمل الشركة أيضاً على إطلاق الحملات الترويجية في متاجرها وعبر تطبيق أدنوك للتوزيع مثل مسابقات«سحب الصيف» من أجل تقديم حوافز قيمة للعملاء وتعزيز ولائهم.

وقال لارس هوجلوند، نائب أول رئيس، مجموعة مبيعات التجزئة في أدنوك للتوزيع: يتيح برنامج مكافآت أدنوك العديد من الفرص التي تُعد مكافأة قيمة لعملائنا مقابل كل زيارة يقومون بها إلى محطات الخدمة التابعة لشركة أدنوك، ونعتبر البرنامج جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لزيادة مبيعات الوقود ومتاجر التجزئة، كما يتيح لنا فرصة معرفة احتياجات العملاء، مما يضمن تميزنا عن بقية منافسينا.