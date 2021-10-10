التضخم بالإمارات يرتفع 0.55% في أغسطس

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الإمارات خلال شهر أغسطس الماضي، ارتفاعاً بنسبة 0.55% على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت زيادة التضخم على أساس شهري بنسبة 0.43% مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وأظهرت بيانات المركز، ارتفاع الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.08 نقطة في أغسطس الماضي مقابل نحو 106.5 نقطة في أغسطس 2020، ومقابل 106.62 نقطة في يوليو 2021.

وبحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، ارتفع التضخم على أساس شهري بنسبة 0.53% في أبوظبي و0.25% في دبي و0.49% في الشارقة و0.36% في عجمان و0.35% في أم القيوين و0.45% في رأس الخيمة و0.37% في الفجيرة.

ووفقاً لبيانات المركز، فقد جاء ارتفاع التضخم السنوي نتيجة ارتفاع 6 مجموعات إنفاق تصدرها خدمات النقل (تشكل 14.6% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) 1.35% والتبغ (تشكل 0.3%) بنسبة 0.14% وخدمات الصحة (تشكل 1.4%) 0.51% والترويج والثقافة (تشكل 3.2%) 21.76% والتعليم (تشكل 7.7%) 1.21%.

وفي المقابل، انخفض على أساس سنوي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1%) بنسبة 4.2% والأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنسبة 1.12% والملابس والأحذية (تشكل 3.2%) 6.29% والاتصالات (تشكل 5.4%) بنسبة 0.17% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.83%، والمطاعم والفنادق 0.38%.

وعلى صعيد الارتفاع على أساس شهري، فقد تحقق نتيجة صعود 5 مجموعات رئيسية تصدرها الأغذية والمشروبات بنسبة 0.74% والملابس والأحذية بنسبة 0.7% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.09% وخدمات النقل 1.37% والترويج والثقافة 4.08% والسلع والخدمات المتنوعة 0.02%، فيما استقرت مجموعة التبغ وخدمات الصحة والتعليم.