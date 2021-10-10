56% ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال موسم صيف أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع إنفاق المستهلكين في العاصمة الإماراتية بنسبة 56% خلال موسم صيف أبوظبي للتسوق والمأكولات والذي عقد خلال الفترة من 17 يونيو إلى 31 أغسطس 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات Visa، الشركة العالمية الرائدة في حلول الدفع الرقمي، زيادة إنفاق المستهلكين باستخدام بطاقاتها بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي، وذلك في 24 مركزاً تجارياً، وما يزيد على 4,000 متجر مشارك في الحملة بمختلف أنحاء الإمارة.

وأشار علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى أن الأداء الإيجابي لقطاع التجزئة في الإمارة خلال موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات يشكل إنجازاً بحد ذاته، مؤكداً أن هذه المبادرة تُعتبر نموذجاً للتعاون والتنسيق القائم مع الشركاء والجهات العاملة والمعنية بقطاعات السياحة والضيافة والتجزئة.

وقال «تعكس هذه النتائج الاستثنائية مدى صلابة قطاع التجزئة والمطاعم، ونجاح الموسم في استقطاب العملاء والمتسوقين بالاعتماد على مجموعة متميزة من العروض والفعاليات المتنوعة التي تدعم جهودنا للترويج لوجهتنا السياحية، وتسلّط الضوء على التجارب السياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة. ونجدد التزامنا بالمضي قدماً في تطوير المزيد من التجارب التي تُثري جدول فعاليات أبوظبي، وتُعزز مكانتها على خريطة وجهات التسوق والترفيه وفنون الطهي العالمية المفضلة».

وأكّد شهباز خان، مدير عام Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي أثمرت حملة أخرى ناجحة على غرار سابقاتها. وقال: «نمنح المستهلكين خيارات الدفع المفضلة لديهم. ولا شك بأن هذه النتائج المشجعة لموسم أبوظبي للتسوق والمأكولات أثبتت أن العملاء يحبذون الخيارات المرنة والآمنة لسداد قيمة خدماتهم ومشترياتهم».