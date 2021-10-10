الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع المكسيك وبوتسوانا

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، لقاءً ثنائياً مع معالي مارثا ديلغادو بيرالتا نائب وزير الخارجية المكسيكي للشؤون المتعددة الأطراف، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات والمكسيك وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك على هامش افتتاح جناح المكسيك في معرض إكسبو 2020 دبي بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. واتفق الجانبان على خطط جديدة لتنمية الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والمكسيك خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين الشركات المكسيكية ومجتمع الأعمال الإماراتي في كافة المجالات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع نطاق الشراكة وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية نوعية وغير مسبوقة. وأقر الجانبان خطة عمل لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل نفاذ السلع بين البلدين.

وأكد معالي الزيودي على قوة الشراكة بين دولة الإمارات والمكسيك، والتي تقوم على نموذج حيوي ومتجدد في خلق الفرص والشراكات المستدامة، والتي تنعكس على التطور المستمر الذي يشهده حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين والذي بلغ خلال العام الماضي 2020 نحو 1.3 مليار دولار. وأشار معاليه إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين.

ومن جانبها، أكدت معالي مارثا ديلجادو بيرالتا، على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وحرص بلادها على تعزيز أواصر التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أهمية معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يمثل فرصة مهمة لتوسيع إطار الشراكات، موضحة أن جناح المكسيك في المعرض سيشهد مشاركة العديد من رجال الأعمال ورواد الأعمال وأصحاب المهن والصناعات المتخصصة في صناعة السيارات وعدد من الصناعات المتقدمة.

وعلى صعيد متصل، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي لقاء مع معالي مموسي كقفيلة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، للاتفاق على مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي والتنموي خلال المرحلة المقبلة بهدف زيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين ودعم الأجندة الاقتصادية لدى الجانبين، وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في مظلة واسعة من القطاعات الحيوية، لاسيما مجالات الموارد الطبيعية وتسهيل نفاذ السلع وسلاسل الإمداد، وأقرا خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى أسواق البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها. وأكد الوزيران على أهمية العمل لزيادة الربط الجوي وتسيير رحلات طيران مباشرة بين مدن البلدين، بما يسهم في زيادة التواصل بين مجتمعي الأعمال وإقامة شراكات استثمارية ناجحة ويرفع معدلات التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.

وأكد مموسي كقفيلة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة لجمهورية بوتسوانا، حرص بلاده على تنمية الشراكة مع دولة الإمارات، وتوثيق أواصر التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي يمثل نقطة انطلاق قوية لبوتسوانا حيث يوفر فرص واعدة لعقد الشراكات الدولية المستدامة لتعزيز النهوض الاقتصادي واستعادة النمو لفترة ما بعد جائحة كوفيد ـ 19».