مدن ياس الترفيهية تحصد ثلاث جوائز

أبوظبي (الاتحاد)

فازت مدن ياس الترفيهية بثلاث جوائز مرموقة خلال النسخة الأولى من «جوائز بلولوب للابتكار 2021».

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في «جوائز بلولوب للابتكار 2021» خلال مؤتمر «في-إكسبو» الافتراضي الذي أقيم مؤخراً، والتي حصدت خلاله مدن ياس الترفيهية ثلاث جوائز مميزة من بين أكثر من 130 مشاركة عالمية ضمن 13 فئة مختلفة. وفازت تقنية التعرف على الوجه (FacePass ) في مدن ياس الترفيهية بالمركز الأول عن فئة «التكنولوجيا»، كما فازت تجربتا «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» في عالم فيراري أبوظبي بالمركز الأول عن فئة التجارب «المذهلة»، في حين فازت تجربة الواقع الافتراضي تحت الماء في ياس ووتروورلد أبوظبي، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، بالمركز الثالث عن فئة التجارب «المائية».

وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: «تلتزم فرح إكسبيرينسز بتوفير أعلى المعايير للتجارب الغامرة والمبتكرة في جميع المدن والمرافق الترفيهية التي تديرها.