«تبريد» تفوز بجائزتين

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي على جائزة «منظومة العام» من الجمعية الدولية لطاقة تبريد المناطق في مراسم خاصة عُقدت على هامش نسخة عام 2021 من المؤتمر السنوي للجمعية، والذي انعقد بمدينة أوستن بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية تحت شعار «طاقة المستقبل».

وقالت الجمعية الدولية لطاقة تبريد المناطق، إن جائزة «منظومة العام» تُمنح سنويًا لأنظمة طاقة تبريد المناطق التي تنجح في تحقيق مستويات فائقة من التميز في الأداء التشغيلي وكفاءة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى دعم البيئة والالتزام بخدمة العملاء، والتي تُسهم جميعها في دعم تطور قطاع تبريد المناطق حول العالم.

وحصلت «تبريد» كذلك على الجائزة الفضية عن فئة «إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها» من جائزة «مساحة طاقة المناطق 2020 - ما وراء أميركا الشمالية»، ما يعكس ما حققته الشركة من نجاح غير مسبوق في العام نفسه، والذي تكلل بحصول «تبريد» على امتياز تبريد منطقة «داون تاون دبي» وجزيرة السعديات، بما تشملانه من منشآت ترفيهية وثقافية واقتصادية عالمية.

لاحقاً لتك الجائزتين المرموقتين، فازت «تبريد» أيضًا بالفئة الفضية من جائزة الشيخ خليفة للتميّز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد عبدالله المرزوقي: «تمثل هذه الجوائز أهمية كبيرة للشركة، لأنها مؤشر واضح يؤكد تميّز «تبريد» على مستوى يتجاوز الأسواق المحلية وقطاع تبريد المناطق في الشرق الأوسط، لينافس كبريات المؤسسات العالمية، حيث يؤكد حصول «تبريد» على جائزة الشيخ خليفة للامتياز الأثر الإيجابي الكبير للشركة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وقد كان شرفٌ عظيمٌ لنا أن نتسلّم هذا التكريم المهم في حضور بارز من المسؤولين وكبار الخبراء وقادة الأعمال».