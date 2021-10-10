مطار الشارقة جهة صديقة لذوي الإعاقة الحركية

الشارقة (الاتحاد)

حصل مطار الشارقة على شهادة التصنيف الذهبي كجهة صديقة لذوي الإعاقة الحركية، من الاتحاد العالمي للمعاقين، ليكون بذلك رابع مطار في العالم يحصل على هذه الشهادة، تقديراً لدوره وجهوزيته وتميزه في التعامل مع ذوي الإعاقة الحركية، وتوفيره تسهيلات متعددة لهم.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يعمل مطار الشارقة باستمرار لأن يكون واحداً من بين أفضل مطارات المنطقة والعالم في مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لجميع فئات المسافرين، حيث استحق المطار هذا الإنجاز العالمي الذي يأتي ترجمةً لجهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير مختلف الاحتياجات التي تسهم في التسهيل عليهم، وتشكيل نموذجاً يحتذى به في الاستثمار بالإنسان وتعزيز مكانة كل فرد ومنحه كامل حقوقه».

وأضاف: «يحرص مطار الشارقة على تسخير كافة الإمكانيات، وتوفير البيئة المناسبة في المرافق والأجهزة الذاتية كي تكون سلسة الاستخدام لذوي الإعاقة الحركية، مع تقديم التدريب اللازم للموظفين للتعامل مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع وتقديم كلّ التسهيلات التي تجعل تجربتهم في السفر من خلال المطار سريعة وسهلة وآمنة وفق أعلى المعايير العالمية».

يضاف هذا التكريم إلى رصيد وسجل المطار الحافل بالإنجازات والتميز، ومن بينها توفير أفضل بيئة لذوي الإعاقة، لتطبيقه المعايير البيئية العالمية للمعاقين، حيث يُولي مطار الشارقة اهتماماً شديداً بتوفير أقصى وسائل الراحة لذوي الإعاقة من حيث توفير المنحدرات والمصاعد، بالإضافة إلى وجود مقاعد مخصصة لإدخالهم إلى الطائرة، وغيرها من الخدمات المميزة.