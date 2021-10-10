«غرفة رأس الخيمة» تبحث التعاون مع القطاع الخاص بسريلانكا

رأس الخيمة (الاتحاد)

التقى محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أمس، بمعالي إس. وياليندران وزير الدولة السريلانكي للتنمية الريفية المتخلفة وتعزيز تربية الحيوانات المحلية وزراعة المحاصيل الاقتصادية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية، يرافقه دون سيمان باتاباندي أمل هارشادي سيلفا وكيل وزارة الدولة، وناليندا ويجيراثنا قنصل عام سريلانكا لدى الدولة، ورجال أعمال.

وناقش الاجتماع تعزيز توسيع التعاون المشترك، ودفع الشراكة الاستراتيجية للتعاون بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية إلى مستوى عالٍ من التبادلات، وتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعامل مع العلاقات الثنائية من منظور استراتيجي طويل الأجل، كما اتفق الجانبان على تحديد أنماط تعاون عالية المستوى، في العلاقات الثنائية والتعاون في قطاعات عدة، منها الأمن الغذائي وتجارة المواد الغذائية والبحرية وتصديرها لرأس الخيمة، وكذلك الفواكه والخضراوات.

وأكد الجانبان أهمية حث رجال الأعمال على الإسهام في تنمية العلاقات بين الطرفين.