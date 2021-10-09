«إكسبو» يسهم في زيادة الطلب السياحي

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت شركات سفر وسياحة وطيران وفنادق في أبوظبي عن إطلاق حزم وبرامج سياحية للسياح القادمين إلى أبوظبي تمكّنهم من زيارة إكسبو دبي، إلى جانب برامج تسويقية وترويجية للأسواق السياحية المستهدفة حول العالم لدعم هذا الحدث العالمي، بحسب عاملين في القطاع. وأكد هؤلاء أن إكسبو دبي سيسهم في زيادة الطلب السياحي على الدولة لا سيما مع بدء تعافي قطاع السياح والطيران من جائحة كوفيد- 19، وسط توقعات جهات متعلقة بالطيران والسياحة نمو الطلب السياحي والسفر في النصف الثاني من العام الجاري.

قال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «يسعدنا أن نرحب بالعالم في دبي لنحتفل معاً على مدار ستة أشهر متواصلة من التعاون والإبداع والابتكار، حيث تفخر فنادق روتانا في الإمارات بكونها موزعاً معتمداً لتذاكر معرض إكسبو 2020 دبي».

وأكد «نعمل بشكل وثيق مع فريق المعرض على مبادرات وحزم تسويقية مشتركة من خلال فنادق روتانا في كافة أنحاء المنطقة، ومكاتب مبيعاتنا حول العالم، وسوف توفر فنادق روتانا في دبي حافلات مجانية من وإلى محطة مترو إكسبو 2020 دبي، وذلك بالتعاون مع إدارة المعرض وهيئة الطرق والمواصلات في دبي».

وأضاف: «نحن حريصون على أن نقوم بدورنا التكاملي مع كافة الجهات المعنية لضمان أن يتجاوز إكسبو دبي كافة التوقعات، وإن روتانا مستعدة من خلال استراتيجيتها التشغيلية طويلة الأمد وخطة توسعها القوية والمدروسة في الإمارات والمنطقة، لتلبية متطلبات الضيافة من غرف فندقية إضافية تساهم في استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب».



وأشار إلى أنه يتم توفير أيضاً للسياح القادمين لأبوظبي حزم وعروض تتضمن أسعاراً مخفضة لتذاكر إكسبو، وتوفير فرصة زيارة الحدث في دبي.

وقال علاء العلي مدير«نيرفانا» للسفر والسياحة، أطلقنا حزماً وعروضاً، بالتعاون مع شركائنا من وكلاء السفر في أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا، إلى جانب حملات تسويقية لهذا الحدث العالمي.

وأضاف« تتضمن الحزم تذاكر لإكسبو دبي والإقامة».

وتوقع العلي أن ترتفع الحجوزات للفترة المقبلة بنسبة 30% بسبب انطلاق إكسبو دبي.

وفي نفس السياق، قال محمد الحلبي مدير إدارة العملاء في الإمارات بوكالة «عمير للسفريات»، «نحن كشركات سفر نقوم بالترويج لأبوظبي وأماكنها السياحية وندعو الزوار لاستكشاف معالم أبوظبي السياحية، وجعل زيارة معرض إكسبو فرصة لاكتشاف معالم الإمارات لتكون تجربة متكاملة لهم.

وأشار إلى أنه يتم العمل على حزم للسياح القادمين إلى أبوظبي ضمن برامجهم السياحية لزيارة إكسبو واستكشاف الفرص الممكنة في هذا الحدث العالمي المهم.

وبين الحلبي أن شركات الطيران الوطنية، مثل الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، وفلاي دبي تمنح تذاكر مجانية لدخول إكسبو في حال السفر على متن رحلاتهم.

وقال سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر، «لدينا خطط ترويجية وتسويقية لإكسبو دبي منذ الإعلان عنه من خلال الجولات التعريفية والمشاركة في المعارض».

وأضاف «نوفر للسياح القادمين لأبوظبي إمكانية إضافة جولة لإكسبو للراغبين، وذلك من ضمن حملاتنا الترويجية والتسويقية».

الاتحاد للطيران

وأكد متحدث رسمي باسم مجموعة الاتحاد للطيران أن إكسبو دبي سيسهم في إنعاش حركة السفر والسياحة إلى الدولة وإمارة أبوظبي التي تقع في موقع جغرافي فريد يربط جميع أنحاء العالم وتتميز بقربها من مقر إقامة المعرض في دبي، الأمر الذي سيشكل عامل جذب رئيساً للسياح للسفر على متن رحلات الاتحاد للطيران.

وأشار المتحدث«تستعد الاتحاد للطيران لاستقبال مزيد من الزوار والسائحين من مختلف أرجاء العالم، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض إكسبو، والبدء في تعافي حركة السفر الجوي، وزيادة عدد الدول والوجهات في القائمة الخضراء الخاصة بأبوظبي، وفتح السفر للمطعمين من كافة أنحاء العالم دون الحاجة إلى خضوعهم لفترة حجر صحي، إضافة إلى فتح التأشيرة السياحية من جميع دول العالم للأشخاص المطعمين».

وأعلنت الاتحاد للطيران مؤخراً أنها ستقدم للضيوف المسافرين إلى أبوظبي تذكرة مجانية ليوم واحد لزيارة إكسبو دبي 2020، أكبر تجمع ثقافي في العالم والذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من 1 أكتوبر 2021 وإلى 31 مارس 2022، ويسلط الضوء على دولة الإمارات أمام العالم. ويأتي العرض الخاص ضمن الحملة الترويجية التي تقدمها الاتحاد للطيران تحت شعار « إكسبو عبر أبوظبي»، والذي سيستمر ختام فعاليات إكسبو 2020.

وقال المتحدث« يمثل إكسبو فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات وتجربتها الملهمة بين جمهور السياح والزائرين من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات».