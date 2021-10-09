الشتاء بأبوظبي يُبشر بعودة طبيعية للسياحة

رشا طبيلة (أبوظبي)

الشتاء في أبوظبي، يُبشر بعودة طبيعية للسياحة، فتعافي القطاع بدأ بالفعل مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية ومع تدني حالات الإصابة «بكوفيد- 19» وانتشار التطعيم على نطاق واسع واعتدال الطقس، وسط بدء موسم الفعاليات والأحداث المحلية والعالمية والأعياد والتي تسهم في رفع إشغال الفنادق.

وكشف عاملون في فنادق وشركات سفر وسياحة عن تحسن الطلب السياحي وارتفاع الإشغال الفندقي، من السياحة الداخلية بشكل رئيسي، إلى جانب السياحة الدولية.

تقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: «توقعاتنا مبشرة وإيجابية وأداء الفنادق في ارتفاع، لا سيما مع وجود الفعاليات العالمية مثل (أديبك - إكسبو دبي)، واحتفالات العيد الوطني وإجازة المدارس وموسم أعياد نهاية العام».

وتضيف حرب: «فنادقنا في أبوظبي تسجل معدلات إشغال بين 90 و95%، بينما في دبي نسجل إشغالاً كاملاً».

وتؤكد حرب: «السياحة تعود إلى طبيعتها والمؤشرات مبشرة وإيجابية، ونتوقع أداءً إيجابياً ومتميزاً بالربع الأخير من العام الجاري».

بدوره، يقول سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر: «نتوقع أداءً إيجابياً للقطاع السياحي في أبوظبي والدولة بشكل عام، فيوجد إقبال من السياحة الداخلية والدولية مع انطلاق (إكسبو دبي) والفعاليات التي تشهدها أبوظبي للفترة المقبلة».

ويضيف: «نتوقع ارتفاع إشغال الفنادق والمرافق السياحية والترفيهية في أبوظبي، لا سيما مع تسهيل الإجراءات».

ويقول علاء العلي مدير «نيرفانا للسفر والسياحة»: «نتوقع ارتفاع عدد السياح والزوار من السياحة الدولية والداخلية بنسبة 3 أضعاف في الربع الأخير من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي».

ويؤكد العلي أن الأمان الصحي والإجراءات في أبوظبي رفعا من ثقة السياح للقدوم للإمارة، ومع تدني عدد الإصابات بشكل ملحوظ وتسهيل الإجراءات، وفي الوقت نفسه توفر الأمان الصحي يسهم في عودة السياحة إلى طبيعتها في أبوظبي والدولة بشكل عام».

ويقول: «ستشهد المناطق السياحية في أبوظبي مثل جزيرتي السعديات وياس والمرافق السياحية والثقافية والمطاعم والمراكز التجارية، إقبالاً كبيراً من السياحة الداخلية في عطل نهاية الأسبوع بشكل خاص، إلى جانب طلب من السياحة الدولية».

ويشير العلي إلى أن عودة السياحة ستسهم في تنشيط قطاعات أخرى مثل النقل والمطارات والعملة الصعبة والمراكز التجارية.

فعاليات وأحداث

وكانت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أعلنت قبل نحو شهرين جاهزيتها لإقامة واستضافة موسم حافل بالفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي ستقام خلال الفترة المقبلة من عام 2021.

تضم أجندة الفعاليات مجموعة من المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مختلف القطاعات، والتي من المنتظر أن تستقبل طيفاً واسعاً من الشركات والزوار والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وتنظم «أدنيك» النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في الفترة بين 13 و16 أكتوبر المقبل، حيث يُوفر المعرض، المختص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدات صيد الأسماك، منصة مثالية لاستكشاف أحدث نشاطات الترفيه البحري والرياضات المائية في أبوظبي، مع مجموعةٍ متنوعة من الفعاليات المائية لمختلف أفراد المجتمع.

وينطلق معرض أبوظبي الدولي للساعات والمجوهرات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أيضاً بين 26 و30 أكتوبر 2021، حيث تستقطب الفعالية الآلاف من عشاق المجوهرات في الإمارات والمنطقة للاطلاع على أشهر العلامات والتصاميم الجديدة للساعات والمجوهرات من جميع أنحاء العالم، وتستضيف أدنيك في الفترة بين 27 و29 أكتوبر أيضاً معرض توظيف بالتزامن مع معرض نجاح للتعليم والتدريب، الذي يُعتبر الآن وبعد 15 عاماً على انطلاقته الأولى الفعالية الرائدة والأكثر شمولية لتوطين الوظائف في دولة الإمارات.

وفي الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل، تستضيف «أدنيك» معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي تُنظمه شركة «دي إم جي» للفعاليات، ويُعد من أكثر الفعاليات العالمية تأثيراً على مستوى القطاع، حيث يجمع بين أضخم الشركات والخبراء في مجالات النفط والغاز والطاقة بحضور شخصي، لتحديد فرص الارتقاء بقطاع الطاقة الآخذ بالتطور والبحث بشأنها.

ويعود معرض VIV MEA التجاري الدولي المتخصص بصناعة الأعلاف والأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر المقبل، كما تستضيف «أدنيك» المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية «جيفا» يومي 23 و24 نوفمبر، ويُعد جيفا أضخم مؤتمر ومعرض يركز على الابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة وما تتضمنه من مختلف أنواع المنتجات الغذائية في المنطقة، ومن ناحية أخرى، ينطلق منتدى الاجتماعات والحوافز الأوروبي بدورته الشتوية 2021 بين 6 و8 ديسمبر المقبل، لتجمع مختلف المهتمين من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على مدى أربعة أيام من الاجتماعات واللقاءات التجارية المشوقة، وتنظم «أدنيك» معرض سيال الشرق الأوسط 2021، أضخم معرض مختص في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة في منطقة الشرق الأوسط، بين 7 و9 ديسمبر 2021، وتنطلق أنشطة معرض أبوظبي الدولي للتمور، الفعالية الوحيدة من نوعها في العالم من حيث تخصصها الحصري بتجارة التمور، بالتزامن مع معرض سيال الشرق الأوسط في الفترة بين 7 و9 ديسمبر.

ومع بدء موسم الفعاليات، أعلنت جزيرة ياس مجموعة من العروض الموسيقية الحية والأحداث الرياضية والفعاليات الحية التي ستقام على مدار العام، منها بطولة «يو إف سي» ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي التي تقام فعالياتها في 30 و31 أكتوبر 2021. ومن المقرر أن تستضيف الجزيرة حفلاً موسيقياً يحييه مغني البوليوود الشهير أريجيت سينغ في 19 نوفمبر المقبل، إلى جانب سلسلة من الاحتفالات بما في ذلك ديوالي وموسم الأعياد، واحتفالات اليوم الوطني السعودي، وفعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات، وستستضيف جزيرة ياس مرة أخرى بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والسباق الأخير للموسم في أبوظبي في حلبة مرسى ياس في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2021.