بالتعاون مع «أيوسكو».. «الأوراق المالية» والأسواق تشارك في «أسبوع المستثمر العالمي»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك الجهات التنظيمية والأسواق المالية في دولة الإمارات في فعاليات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي تنطلق اليوم كجزء من حملة «أسبوع المستثمر العالمي 2021» التي تهدف هذا العام إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المستثمرين وتسليط الضوء على القضايا التي تتمحور حولها فعاليات الحملة (التمويل المستدام وتلافي عمليات الغش والاحتيال).

والجهات المشاركة في الحملة هي هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة دبي للذهب والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية. وتتطلع الجهات المشاركة في هذه الفعاليات إلى تعزيز وإعلاء مكانة الإمارات كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والأجندة الوطنية للدولة.

ومن المتوقع لحملة أسبوع المستثمر العالمي للعام الحالي أن تسلط الضوء على أهمية التوعية بموضوعاتٍ رئيسية أربعة: الاحتيال المالي، التمويل المستدام، فضلاً عن أساسيات الاستثمار، والاستثمار الإلكتروني. وقالت د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة: «تعكس المواضيع التي تـتناولها الحملة هذا العام التحدّيات التي يواجهها عالم المال في فترة ما بعد الجائحة؛ فقد أصبح العالم اليوم عرضة لتهديدات غير مسبوقة. ونتيجةً لذلك، بات لزاماً على المجتمع المالي الاستجابة لهذه التهديدات والتغلب عليها عن طريق تعزيز الاستثمار المستدام». وأضافت أن «انتشار التقنيات الرقمية المستخدمة في الاسـتثمار يفرض تحديات جديدة في مجال احتواء الجرائم المالية والتصّدي لها، وهو ما ينبغي على المستثمرين أن يكونوا على وعي ودراية به».

ونوهت إلى أن الحرص على المشاركة في مبادرة «أسبوع المستثمر العالمي» سنويا من خلال نشر رسائل الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية، وتوضيح الدور الرقابي للهيئة الذي تمارسه لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية، من خلال عدة آليات يُتيحها القانون لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق وتحقيق التوازن بينها أو ما تراه لازماً من إجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق».

وأوضحت د. مريم السويدي أن الهيئة حرصت على أن تتميز فعاليات مبادرة العام الجاري بإطلاق مزيج من الأنشطة التوعوية التي تجمع ما بين الأنشطة ذات الحضور الفعلي والفعاليات التي تعقد عن بُعد- باستخدام تقنيات التواصل الإلكتروني- تماشياً مع التدابير الاحترازية المطبقة للحد من مخاطر كوفيد ـ 19».

وتقوم الجهات المشاركة بتنظيم حزمة فعاليات متكاملة، تضم ندوات افتراضية للمستثمرين، وجلسات حوارية لطلبة الجامعات والكليات، إضافة إلى حملة يتم إطـلاقها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة ما بين 10 و14 أكتوبر .