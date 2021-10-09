الصين تحث الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية

شنغهاي (رويترز)

قالت الصين، أمس السبت، إنها ستحث الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الجمركية خلال محادثات بين كبار مسؤولي التجارة في البلدين والتي تعتبرها واشنطن اختباراً للتواصل بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي المحادثات الافتراضية بين الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي عقب إعلان تاي يوم الاثنين أنها ستسعى إلى إجراء محادثات «صريحة»، وستحمل الصين على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق التجارة «المرحلة 1» الذي تفاوض عليه الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عقب المحادثات التي عقدت يوم الجمعة بتوقيت واشنطن، إن «الجانب الصيني تفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات وأوضح موقفه من نموذج التنمية الاقتصادية للصين والسياسات الصناعية». وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن «السفيرة تاي ونائب رئيس مجلس الدولة ليو استعرضا تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، واتفقا على أن يتشاور الجانبان بشأن بعض القضايا العالقة». وقالت «شينخوا»، إن الجانبين «أبديا مخاوفهما الجوهرية واتفقا على حل المخاوف المنطقية لكل طرف من خلال التشاور».